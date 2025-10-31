Hihetetlen, milyen csodás idő vár ránk szombaton!
2025. október 31. péntek 18:41
Éjszaka a derült tájakon foltokban köd, illetve rétegfelhőzet képződik. Szombaton ezek feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű.
A déli szél szombat napközben az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a kevésbé felhős tájakon -1, +5, másutt 6, 13 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között, északkeleten pár fokkal 17 fok alatt, délen 22 fok felett várható.
MTI
