Mindenszentekkor ingyenes lesz a parkolás Pécsett
2025. október 31. péntek 13:11
Nem kell fizetni az ünnepi szombaton a parkolásért Pécs fizetős parkolási övezeteiben, közölte a Biokom.
Az önkormányzat döntése alapján Pécs fizetős parkolóövezeteiben november 1-jén, szombaton,,mindenszentek és halottak napja alkalmából a parkolás ingyenes lesz, így ezen a napon nem szükséges parkolójegyet vásárolni.
Fontos azonban, hogy a forgalomcsillapított övezetekben ebben az időszakban is engedélyhez kötött a behajtás és a várakozás.
Forrás: Biokom Nkft.
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Országos gyógyszerhamisító-hálózatra...
- Öt erős vihar kapta telibe idén a...
- Mindenszentekkor ingyenes lesz a...
- Nyílt napot tartanak a Pécsi...
- Orbán Viktor: aki Ukrajnát támogatja,...
- Emberölésért ítéltek el egy ápolónőt...
- Halloween-lázban készülünk...
- Az egyházmegyében szolgáló...
- Koponyát találtak Pécs határában egy...
- Szörnyűség a Tettyén: egy nyolcéves...