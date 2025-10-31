Mindenszentekkor ingyenes lesz a parkolás Pécsett

Nem kell fizetni az ünnepi szombaton a parkolásért Pécs fizetős parkolási övezeteiben, közölte a Biokom.





Az önkormányzat döntése alapján Pécs fizetős parkolóövezeteiben november 1-jén, szombaton,,mindenszentek és halottak napja alkalmából a parkolás ingyenes lesz, így ezen a napon nem szükséges parkolójegyet vásárolni.





Fontos azonban, hogy a forgalomcsillapított övezetekben ebben az időszakban is engedélyhez kötött a behajtás és a várakozás.