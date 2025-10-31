Gyertyagyújtással emlékeztek a baranyai balesetek áldozataira
2025. október 31. péntek 15:00
Idén is gyertyát gyújtott a Baranya Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság a közlekedési balesetben elhunytak emlékére.
Baranya megyében az idei évben eddig 16-án vesztették életüket közlekedési baleset során saját vagy mások hibájából.
A Baranya Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság 2025. október 31-én Pécsett, a főkapitányság Athinay úti objektumában elhelyezett kopjafánál gyertyagyújtással emlékezett meg a közlekedési balesetben elhunytakról.
A rendezvényen a rendőrség és a társszervek, valamint az együttműködő partnerek képviselői vettek részt.
A megemlékezés egyben üzenet a járművezetők felé a biztonságos és felelős közlekedésről, hiszen a közúti közlekedés három tényezője közül általában nem a jármű vagy az út, hanem az emberi tényező a leggyengébb láncszem.
A rendőrség preventív kampányaival évről évre a közlekedésbiztonság javítására, a közlekedők szemléletváltására, valamint az emberéletek megóvására törekszik. Az elsődleges cél továbbra is a közlekedők védelme, hogy a balesetveszélyes tényezők, időjárási és útviszonyok minél alaposabb ismeretében mindenki épségben és biztonságban hazaérjen.
Forrás: police.hu
