Gyertyagyújtással emlékeztek a baranyai balesetek áldozataira

Idén is gyertyát gyújtott a Baranya Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság a közlekedési balesetben elhunytak emlékére.

Baranya megyében az idei évben eddig 16-án vesztették életüket közlekedési baleset során saját vagy mások hibájából.

A Baranya Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság 2025. október 31-én Pécsett, a főkapitányság Athinay úti objektumában elhelyezett kopjafánál gyertyagyújtással emlékezett meg a közlekedési balesetben elhunytakról.



A rendezvényen a rendőrség és a társszervek, valamint az együttműködő partnerek képviselői vettek részt.



A megemlékezés egyben üzenet a járművezetők felé a biztonságos és felelős közlekedésről, hiszen a közúti közlekedés három tényezője közül általában nem a jármű vagy az út, hanem az emberi tényező a leggyengébb láncszem.

A rendőrség preventív kampányaival évről évre a közlekedésbiztonság javítására, a közlekedők szemléletváltására, valamint az emberéletek megóvására törekszik. Az elsődleges cél továbbra is a közlekedők védelme, hogy a balesetveszélyes tényezők, időjárási és útviszonyok minél alaposabb ismeretében mindenki épségben és biztonságban hazaérjen.