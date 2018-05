PMFC: a pénzbüntetés borítékolható, de még az egy pont is elúszhat a balhé miatt

Még az egy pont is elveszhet?

Mivel az idegenbeli meccsek során több alkalommal is történtek kisebb-nagyobb balhék, a PMFC visszaesőnek számít. Emiatt alaphangon több százezer forintos büntetésre lehet számítani. A Magyar Labdarúgó- szövetség Fegyelmi Szabályzata alapján azonban zárt kapus mérkőzésekkel is büntethetnek, de akár az elért eredmény törlése is szóba jöhet, ebben az esetben 3-0-lal a vendégeknek adnák a győzelmet. A szankcióról a Fegyelmi Bizottság dönt kedden, a határozat ellen azonban majd fellebbezni lehet.