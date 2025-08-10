Vízbe fulladt egy férfi az orfűi szabadstrandon
2025. augusztus 10. vasárnap 14:21
Lapunk értesülései szerint vasárnap a déli órákban vízbe fulladt egy férfi a Pécsi-tóban, az Árnyas Part Szabadstrandnál.
A mentők a hatvan év körüli férfin már nem tudtak segíteni, a helyszínen elhunyt.
EQM
