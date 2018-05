Óriási balhé a PMFC meccsén, megkergették a sporit, a döntetlennel oda lehet a bajnoki cím

FRISSÍTVE: a Tiszkécske győzött, így a PMFC már csak második a tabellán. Vasárnap délután fogadta a PMFC az NB III Közép-csoport 29. fordulójában az FC Dabas együttesét. Győzelem esetén a hazaiak bebiztosították volna maguknak az első helyet a tabellán, ezzel együtt az NB II.-be való feljutást is, azonban ritkán látott botrány kerekedett a meccs végén a pécsi stadionban. Lehet, hogy elúszott a bajnoki cím is.

A nagy meleg ellenére a lelátó majdnem megtelt, mindenki kíváncsian várta a találkozó végkimenetelét. A PMFC, mint bajnokesélyes jobban szerepelt a meccsen, az első félidőben volt is helyzete a mecsekaljaiaknak, azonban egyikből sem született gól.



A második játékrészben is számos helyzetet alakított ki magának a pécsi csapat, azonban dabasi kapus rendre bravúrokat bemutatva hárította a próbálkozásokat. Egészen az utolsó percekig, amikor is egy távoli lövés bizony hálót ért, a bíró be is fújta a gólt, majd valami oknál fogva lesre hivatkozva nem adta meg a találatot.



A B-közép az ítéletnél felrobbant, feltörték a kapukat, s vagy harmincan-negyvenen egyből a játékvezető után eredtek, aki menekülni kezdett, így a mérkőzés lefújás nélkül ért véget.

A találat győzelmet jelenthetett volna a PMFC-nek, amivel bebiztosította volna magának a tabella első helyét, ezzel együtt a feljutást, azonban egy súlyos és - szándékos vagy nem szándékos - bírói hibának köszönhetően az állás döntetlen maradt.

Mindenesetre a történetnek még lesznek következményei - a pénzbüntetés a legkevesebb, de akár pályabezárás, pontlevonás is elképzelhető.

FRISSÍTVE:

Bár a történtek ismeretében sajnos talán már mindegy is, de a PMFC közvetlen riválisa, a Tiszakécske győzött Hódmezővásárhelyen, így két pont előnnyel a tabella élére ugrott.