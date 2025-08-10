Mutatjuk, merre járnak a NAV baranyai ellenőrei a héten
2025. augusztus 10. vasárnap 12:22
A NAV baranyai munkatársai augusztus 11. és 17. között hétfőn Pécsett, a Nagy Imre úti üzleteket, szerdán a villányi vendéglátóhelyeket, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
