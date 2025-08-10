Lesodródott egy autó a Mohácsról Somberekre vezető útról
2025. augusztus 10. vasárnap 09:04
Lesodródott az útról egy személyautó a Somberket és Mohácsot összekötő, 5606-os út 2-es és 3-as kilométerszelvénye között szombaton délután.
A balesethez a véméndi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett.
Az érintett útszakaszon a helyszínelés ideje alatt félpályán haladt a forgalom.
Forrás: Katasztrófavédelem
