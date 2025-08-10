Narancs riasztást adtak ki Baranyára a hőség miatt

A nyár egyik legforróbb napja vár ránk vasárnap, akár megdőlhet a melegrekord is.

A HungaroMet Baranyára szólóan narancs riasztást adott ki a hőség miatt, a várható napi középhőmérséklet 27 fok felett alakul a vármegyében.