Narancs riasztást adtak ki Baranyára a hőség miatt
2025. augusztus 10. vasárnap 09:32
A nyár egyik legforróbb napja vár ránk vasárnap, akár megdőlhet a melegrekord is.
A HungaroMet Baranyára szólóan narancs riasztást adott ki a hőség miatt, a várható napi középhőmérséklet 27 fok felett alakul a vármegyében.
MTI
