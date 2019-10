Vicze Csilla szerint Péterffy az elégetett fa hamujával is megtévesztette a gazdákat

Tucatjával hevertek a zsákok hosszú ideig a baranyai Bogádmindszenten és Hegyszentmártonon, miután csődbe ment az a gazda, aki a Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM) szerint jóhiszeműen kapott fahamut a mostani baloldali polgármesterjelölt, Péterffy Attila által vezetett hőerőműből. A gazda milliós bírságot kapott a hatóságtól, miközben a CMM szerint a baloldali jelölt vezette hőerőmű a komoly költségekkel járó hulladékkezelési eljárást így sorozatban megúszhatta azzal, hogy ormánsági gazdák földjeire került a talajjavításra alkalmatlan hulladék, írta a PécsMa.hu.

A CMM szerint továbbra sem elfogadható és védhető a baloldali polgármesterjelölt, Péterffy Attila azon védekezése, miszerint „csak" pár tízezer tonnányi fát égettek el regnálása alatt az erőműben. A most elszámoltatást ígérő Péterffy a szervezet szerint a nemzetközi egyezményekkel szemben egyetlenegyszer sem engedte meg a spontán civil kontrollt az erőműben, amivel ténylegesen átláthatóvá lehetett volna tenni, hogy mi zajlik a létesítmény falai mögött.

A szervezet ugyanakkor levegőből elképesztő mennyiségű hengeres fáról készített felvételt, s úgy számolnak, hogy nagyjából 3 millió tonnányi, erre a célra kivágott fát tüzeltek el az erőműben Péterffy irányításával. (A CMM szerint éppen a cégvezető saját előadásán vetített egyik ábrája is bizonyítja: évi nagyjából 420 ezer tonna erdei fát - hengeres fát és aprítékot - égettek el, ami a regnálása alatti időszakra vetítve, 7 év alatt 2,94 millió tonnát tesz ki.)

Ezzel együtt nemcsak az eltüzelt fa okozott környezeti károkat a Mecsekben, hanem a végtermék elhelyezése is súlyos kérdéseket vet fel.

Vicze Csilla, a CMM szóvivője szerint ebbe a problémahalmazba sétált bele jóhiszeműen egy ormánsági gazda is, akinek erre a történetre ráment a saját cége.

A szóvivő szerint ugyanis a fahamutól Péterffy akárhogy is, de szabadulni akart, ezért „passzolta" el azt az ormánsági gazdáknak. Úgy véli, hogy a gazdákat meg is tévesztette azzal, hogy a hamu talajjavításra alkalmas, sőt Péterffy ezen állítását egy kirendelt szakértő meg is cáfolta abban a perben, amelyben az egyik ormánsági gazdát sok millióra bírságoltak meg a hőerőműből származó hulladék elhelyezése miatt.

A neves pécsi professzor, Kellermayer Miklós szerint a szovjet típusú, „győzzük le a természetet" gondolkodásmódot tükrözi annak az erdésznek a nyilatkozata, aki a mecseki fairtások miatt védelmébe vette Péterffy Attilát, az MSZP-DK által segített polgármesterjelöltet.

A CMM szerint a régimódi erdész szakmailag elavult szemléletét bizonyítja, hogy a tarvágás híve a folyamatos erdőborítást biztosító szálaló gazdálkodás helyett. A nyugdíjas erdészen kívül - aki egyébként egy svindlis telekügybe bukott bele polgármesterként - egy másik erdész is kiállt Péterffy mellett, igaz őt éppen a Fidesz-kormány idején építették le a zalai erdészettől. Ő azonban azt is elkottyintotta, hogy nem volt elég a pécsi erőműnek a mecseki erdőség, hiszen még Zala megyéből, azaz tőlük is rendeltek fát.