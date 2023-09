Új helyén, a Balokányban állomásozik a pécsi villamos

Miután a kormányhivatal tavaly a mintegy 10 éve a Ferencesek utcájában álló villamos elszállíttatásáról határozott, a BIOKOM megkezdte - saját erőből a szerelvény teljes körű felújítását annak érdekében, hogy a pécsiek új helyszínen, megszépült állapotban tekinthessék meg a villamost, közölte a társaság.

Nem csak a kocsit újították fel kívül-belül, hanem a Balokányban - ahol két vonal végállomása is volt - az új helyszínül szolgáló területet is rendbe tették, parkosították, valamint a kilátogatók információkat olvashatnak, régi képeket tekinthetnek meg az egykori pécsi villamosközlekedés útvonalairól szerelvényeiről.

Az érdeklődök arról is tájékozódhatnak, hogy a kiállított jármű nem közlekedett ugyan városunkban, hiszen sajnos egyetlen a városban közlekedő villamos sem maradt fent, amely kiállítható lett volna, de egyfelől nagyban hasonlít az ötvenes években itt közlekedő járművekre, másfelől a Ferencesek utcájában eltöltött közel 10 év miatt is már igazán pécsinek érezhetjük ezt a kocsit, amely a jövőben megannyi rendezvény otthonául is szolgálhat.