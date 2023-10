Szesztilalmat vezettek be Pécs egyik legforgalmasabb áruházában, volt is nagy hörgés

Meghökkentő dolgot tapasztalt olvasónk pénteken az egyik legismertebb, legforgalmasabb pécsi áruházban: az összes alkoholos italt eltávolították a polcokról.

Olvasónk beszámolója szerint a Szigeti városrész határán található áruháznál pénteken este is akkora volt a forgalom, mint máskor, a parkolóban egymásra vártak az autósok, hogy mikor végzett az egyik, beállhasson a helyére egy másik.

Odabent is úgy ment minden, ahogy szokott, különösen a hétvégéket megelőző napon, a vásárlók szinte egymás sarkát taposták.

"Ám feltűnt, hogy sokan tanácstalanul bolyongtak a polcok közötti folyosókon. Nyilvánvaló volt, hogy valamit nem találnak az emberek, ám, hogy mi az, ami hiányzik, csak akkor lett nyilvánvaló, amikor egy fiatalokból álló csoport hangosan fel nem tette a kérdést:

- Na, de hova dugták a szeszt?

S valóban, akkor leesett a tantusz nekem is, ugyanis ott, ahol korábban a borok, sörök, egyéb alkoholos italok sorakoztak, más termékeket helyeztek el, a szeszes italoknak egyszerűen nyomuk veszett.

A szemérmesebb vásárlók csak maguk elé mormogva vették tudomásul a meghökkentő fejleményt, ám sokan meglehetősen felháborodva vonták kérdőre az eladókat.

- Holnap reggelig nem árusítunk semmilyen alkoholt - felelte egyikük, akin látszott, hogy már milliószor elmondta ezt a mondatot.

A pénztárnál a sorban szintén ment a morgás, s aztán mi magunk is rákérdeztünk, hogy miért is nincs szeszes ital a boltban, de ott is olyan válasz érkezett, ami egy ENSZ-diplomatának is a becsületére válna:

- Kérem, ki is van írva a bejáratnál, hogy ma nem árusítunk ilyesmit, az okát pedig nem mondhatom meg.

Hát így.

Azt nem tudom, hogy szombatra helyreállt-e a világ rendje az üzletben, ennél is jobban érdekel azonban, hogy valójában mi is történt pénteken. Hátha egyszer kiderül."