Szellemirtókkal, helikopter-szimulátorral is várják a gyerekeket a Zsolnay Kulturális Negyedben

A többi között mászófallal, óriáscsúszdával, több ugrálóvárral, helikopterszimulátorral, luficsodákkal és a Szellemirtókkal is várják a látogatókat a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben a hónap utolsó vasárnapján, gyereknapon.

Mint azt a negyedet üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) MTI-hez eljuttatott közleményében írták, május 25-én a pécsi kultnegyed minden zegzuga megtelik játékkal és élményekkel, hiszen a létesítmény a hagyományoknak megfelelően idén is egy napra hatalmas játszótérré változik.

A nap egyik leglátványosabb vendége lesz a kombi Lada 2104-ből átalakított Ghostbusters-autó, azaz az egyedülálló magyar Szellemirtó-változat, az ECTO-2104, amelyet Horváth "Zeller" Zoltán álmodott meg gyermekkori rajongása nyomán.



Az autó fel van szerelve minden, a szellemirtáshoz szükséges eszközzel, látható rajta a híressé vált embléma és ha szellemvészhelyzet támadna, akkor megszólal a tetején lévő fény- és hangeffektes sziréna is.

Aki inkább a virtuális kalandokat kedveli, annak is lesz bőven mit kipróbálni: a Sikorsky S-61 Sea King helikopterszimulátor - amelyet a NASA és a Boeing is használ - virtuális repülésre invitálja a gyerekeket. A helikopter kétüléses, a pilóta mellett egy utas ülhet. A gyerekek a szimulációs repülés közben láthatják a tájat, a házakat, mozgó autókat, vonatokat, és akár egy repülőgép-hordozóra vagy olajfúró platformra is leszállhatnak.

Az aktív kikapcsolódás híveit sport- és ügyességi játékok tucatjai várják: kosárlabda, sakk, csocsó, pingpong, sőt még robotprogramozás is szerepel a repertoárban a Robotika Pécs jóvoltából.



A nap folyamán Lakatos Norbert lufihajtogató mester is ellátogat a negyedbe, ahol a gyerekek kívánsága szerint készíti el a legkülönlegesebb luficsodákat.

A Csillagteraszon megbúvó Olvasóligetben könyvek és békés hangulat, a Mosolyországban pedig játékkavalkád várja a látogatókat. A Pirogránit Udvar gokartpályává alakul át, ahol pedálos gokartokkal lehet versenyezni.

Kétszer is lesz Varázsóra bemutató, ahol látványos fizikai kísérleteken keresztül nyílik ablak a tudomány világára.

A különleges élmények kedvelőit a Labor - Interaktív Varázstér, a VR Univerzum, a Planetárium és az m21 Galéria várja, ezeken a helyszíneken a belépés egységesen diákjeggyel történik minden korosztály számára.

A rendezvényen fellép PanDani és csapata, a PTE-PEAC vívói tartanak bemutatókat és rögtönzött vívóórákat, valamint az Ökokuckó is érdekes játékokkal készül.

A környezetbarát közlekedést népszerűsíti a Tüke Busz Zrt., a Tettye Forrásház pedig a víz világát ismerteti meg a gyerekekkel izgalmas formában - sorolták a közleményben.

A pécsi gyereknappal kapcsolatban további részletek a zsolnaynegyed.hu oldalon olvashatók.