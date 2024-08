Székely búcsút ünnepeltek a máriagyűdi kegyhelyen

A Bukovinából elszármazott székelyek szétszóródva élő leszármazottai minden évben elzarándokolnak a máriagyűdi kegyhelyre, ahol augusztus 25-én Karácson Tibor, az Erdélyi Mária Rádió lelkipásztor műsorigazgatója celebrált szentmisét Keresztes Andorral, a kegyhely plébánosával.

A máriagyűdi székely búcsú alkalmán Szekszárdról, Vaskútról, Nagymányokról, Bonyhádról, Kisdorogról, Aparhantról és Dombóvárról vettek részt a szabadtéri oltárnál bemutatott szentmisén, többen népviseletet öltve az ünnepre.

A szónok az evangéliumban olvasottak alapján Mária Istennek adott igenjéről és a mi nemet mondásunkról elmélkedett. Karácson Tibor példának okáért számos népszerű kifogást felsorolt, szemléltetve, hogy miért nem járunk templomba. A kifogás nyafogás, így mondják Székelyföldön - fogalmazott - és ebben gyökerezik a hétköznapjaink legnagyobb problémája.

Akik most itt vannak ezen a szentmisén, igent mondtak Istenre, ahogy hogy Mária igent mondott Isten tervére: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint." (Lk 1,38) Mária feltétel nélkül igent mondott és feltétel nélkül szerette Jézust. Amikor két lélek szeretetben egyesül, sokszor meg se kell szólalni, szavak nélkül is értik egymást. A szeretet nem az énről, nem az önzőségről szól, hanem a másikról.

A Szűzanya önzetlen szeretete példa a számunkra. Ha mi is feltétel nélkül szeretünk, akkor nem birtokolni akarunk, hanem adni magunkból, a lelkünkből, kiszeretjük a másikból a szeretetet. Amikor őszintén, igazán szeretünk, akkor elismerjük a másikban a szépet, igazat és jót. A tetteink is ezt fejezik ki és nem keresünk kifogásokat. A szeretet is olyan, mint a hit, cselekedetek nélkül halott - fogalmazott a máriagyűdi kegyhelyen a székely búcsú szónoka.