Sok órával kevesebbet sütött a nap ősszel Baranyában az átlagosnál

Az idei őszön az ország legnagyobb részén kevesebbet sütött a nap az átlagnál, napenergia-termelés szempontjából a Tiszántúlon volt a legrosszabb a helyzet - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

Az elemzés szerint a gyakori anticiklonális időjárási helyzet miatt november 20-a óta összességében napfényhiányos időszakon vagyunk túl.

Az idei ősz egészéről azt írták, az ország legnagyobb részén kevesebbet sütött a nap az átlagnál. Megjegyezték: tavaly ősszel az átlagosnál többet láttuk a napot, 2023-ban pedig a Nyugat-Dunántúl egyes részein a 100 órát is meghaladta a napfénytöbblet.

A bejegyzéshez készített infografika szerint idén ősszel Nyíregyházán az átlagosnál 38 órával kevesebbet sütött a nap, Békéscsabán 27, Debrecenben 24, Szegeden 14, Miskolcon 11 órával.

A Dunántúlon, Pécsen 19 óra, Nagykanizsán 14 óra az elmaradás. Ugyanakkor Szombathelyen az átlagosnál 16 órával többet sütött a nap ősszel, Szécsényben 14 óra, Kecskeméten 13 óra, Budapesten 9 óra volt a többlet.