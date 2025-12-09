Sok órával kevesebbet sütött a nap ősszel Baranyában az átlagosnál
2025. december 09. kedd 11:50
Az idei őszön az ország legnagyobb részén kevesebbet sütött a nap az átlagnál, napenergia-termelés szempontjából a Tiszántúlon volt a legrosszabb a helyzet - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.
Az elemzés szerint a gyakori anticiklonális időjárási helyzet miatt november 20-a óta összességében napfényhiányos időszakon vagyunk túl.
Az idei ősz egészéről azt írták, az ország legnagyobb részén kevesebbet sütött a nap az átlagnál. Megjegyezték: tavaly ősszel az átlagosnál többet láttuk a napot, 2023-ban pedig a Nyugat-Dunántúl egyes részein a 100 órát is meghaladta a napfénytöbblet.
A bejegyzéshez készített infografika szerint idén ősszel Nyíregyházán az átlagosnál 38 órával kevesebbet sütött a nap, Békéscsabán 27, Debrecenben 24, Szegeden 14, Miskolcon 11 órával.
A Dunántúlon, Pécsen 19 óra, Nagykanizsán 14 óra az elmaradás. Ugyanakkor Szombathelyen az átlagosnál 16 órával többet sütött a nap ősszel, Szécsényben 14 óra, Kecskeméten 13 óra, Budapesten 9 óra volt a többlet.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A pécsi közélet meghatározó szereplői...
- Sok órával kevesebbet sütött a nap...
- A minimálbérrel együtt a...
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...
- Veretlenül nyerte Baranya...
- Árokba sodródott, felborult egy autó...
- Rendkívüli időpontban jön a...
- A pécsi pályaudvaron decemberben...
- Új fajjal gyarapodott a...
- Tematikus túrán ismerhetjük meg az...