Sajnos ismét egyre jobban terjed a járvány, Baranyában is sok új fertőzött van

Kilenc beteg meghalt és újabb 648 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu hétfőn. Baranyában 27 új fertőzöttet azonosítottak.

A kormányzati portálon azt írták: 813 688-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 070-re, a gyógyultaké 778 236-ra emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 5382. Kórházban 194 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 1799-en vannak, a mintavételek száma 6 634 089.

Baranyában 27 új fertőzöttet azonosítottak, számuk a járvány kezdete óta 28 739.

A delta vírusmutáns több európai országban és Magyarországon is terjed, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben. Ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.



Hangsúlyozták, hogy a betegség súlyos lefolyása ellen továbbra is a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet. A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb - hívták fel a figyelmet.



Jelezték azt is, hogy a magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, de annak sem késő, aki még nem tett így. A regisztrációs honlap és az internetes időpontfoglaló is folyamatosan nyitva van.



Ugyancsak az oltás felvételére kérik a még beoltatlan egyetemi hallgatókat és oktatókat.



A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten, de az a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.



Emlékeztettek arra is, hogy lezárult a nemzeti konzultáció, amely a járvány utáni élet fontos kérdéseiről szólt. A kérdőíveket 1,191 millióan küldték vissza, az eredményeket a kormány a szokásos módon ismerteti majd.