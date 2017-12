Rálőttek a megyei cigány önkormányzat komlói elnökére

Gázpisztollyal rálőtt a Baranyai megyei cigány önkormányzat elnökére egy férfi, majd rátámadt, és a fegyverrel négy fogát is kiverte. A cigány vezető kórházba került - írja a több forrásból is értesült RomNet.



A RomNet információi szerint a támadás még csütörtök délelőtt történt a Baranya megyei Komlón, ahol a megyei cigány önkormányzati vezető is lakik. Úgy tudjuk, a megtámadott férfi Orsós Ferenc, aki a Komlói Fekete Láng nevű autentikus cigány művészegyüttes vezetője is.

A RomNet több forrásból is úgy értesült, a megyei elnök a baranyai városban a Vörösmarty Mihály utcában egy magánjellegű vita miatt keveredett szóváltásba a 25 éves férfival. A szóváltás során a támadó elővette a nála lévő gáz-riasztó fegyverét, és rálőtt a megyei cigány vezetőre. Orsós Ferenc elnök a lövéstől nem sérült meg, ezért a férfi rátámadt, bántalmazta, majd a fegyverrel több ütést is mért az elnök fejére, illetve a szájára, aminek következtében négy foga is kitört. Orsós Ferencet kórházba szállították.

A Komlói Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrök a 25 éves támadót elfogták és előállították, majd súlyos testi sértés bűntett megalapozott gyanújával eljárást indítottak ellene.

A RomNet pénteken délben elérte Orsós Ferencet, aki elismerte, hogy valóban rátámadtak fegyverrel, és közlése szerint még az éjjel kiengedték a kórházból. A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat elnöke azt mondta, állapota kielégítő, arról nincs információja, hogy a támadóját a rendőrség letartóztatta-e.

A megyei rendőr-főkapitányság az esetről annyit közölt, hogy két helyi férfi keveredett szóváltásba december 21-én 9 óra körül Komlón, a Vörösmarty Mihály utcában. A vita odáig fajult, hogy az egyik férfi a nála lévő gázriasztófegyverrel rálőtt a másik férfira, aki ettől nem sérült meg, azonban ezután a fegyver markolatával több alkalommal szájon ütötte, amelynek következtében a sértettnek négy foga is kitört. A rendőrök a 25 éves férfit elfogták, előállították, majd kihallgatták gyanúsítottként.

A férfi ellen a Komlói Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást.