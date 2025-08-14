Aknába zuhant férfi életét mentették meg a tűzoltók Pécsett

Csőtörés miatt akarta elzárni a vizet egy idős férfi családi házának udvarán lévő aknájában, azonban megszédült és fejjel előre a vízóraaknába zuhant szerdán.

Segélykiáltásait egy szomszéd hallotta meg, ő értesítette a katasztrófavédelmet.

A Szent Mór utcai ingatlanhoz a helyi, pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kiemelték az akkor már eszméletét vesztett férfit és átadták a mentőszolgálatnak.

Az egység ezután elzárta a vizet és áramtalanította az ingatlant.