Aknába zuhant férfi életét mentették meg a tűzoltók Pécsett
2025. augusztus 14. csütörtök 10:14
Csőtörés miatt akarta elzárni a vizet egy idős férfi családi házának udvarán lévő aknájában, azonban megszédült és fejjel előre a vízóraaknába zuhant szerdán.
Segélykiáltásait egy szomszéd hallotta meg, ő értesítette a katasztrófavédelmet.
A Szent Mór utcai ingatlanhoz a helyi, pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kiemelték az akkor már eszméletét vesztett férfit és átadták a mentőszolgálatnak.
Az egység ezután elzárta a vizet és áramtalanította az ingatlant.
Forrás: Katasztrófavédelem
