Petri György nevét viseli a megújult zarándokszállás Máriakéménden

A máriakéméndi zarándokházban hónapok óta jelentős munkálatok folytak, melynek köszönhetően a kor elvárásainak megfelelő, ám a gyökereiből merítő szálláshely fogadja az érkezőket. A zarándokszállást Petri Györgyről, a kegyhely korábbi plébánosáról (1965-1997) nevezték el, akihez az elmúlt száz év legjelentősebb, a kegyhelyhez köthető felújítási munkálatok kötődnek.

A földszinti folyósó vizesedési problémáinak megszűntetése érdekében a vakolat leverésre került közel mennyezet magasságig, a falak pedig új lélegzővakolattal lettek ellátva. A pincelejáró tere is megújult, és a korábban befalazott szellőző is visszaállításra került. Az emeleten az egyik szoba rossz állagú padlózata elbontásra került, és betonágyra helyezve új fapadló készült. Az ebédlőteremben is cserére került a korhadt padlózat egy része, és a teljes felület festése is megtörtént, valamint a vizesblokk is bővítésre került. A munkálatok pályázati forrásból valósulhattak meg, melyet az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság, a Pécsi Egyházmegyei Hivatal és a Olaszi Plébánia máriakéméndi egyházközsége támogatott több mint 6 millió forinttal.

Ezek mellett a Pécsi Egyházmegyei Hivatal további 5 millió forintot biztosított a zarándokház felszerelésére. A beruházásnak köszönhetően teljesen megújultak a vendégszobák, a régi és elhasznált szekrények és ágyak helyébe is újak kerültek és a férőhely jelentősen megnövekedett. A korábbi 28 férőhely tízzel bővült, immár 38 személy elhelyezését tudjuk biztosítani. Valamennyi ágyra új plédek kerültek, a vendégszobák mindegyikébe pedig új, tükrös gardróbszekrények érkeztek. A zarándokház valamennyi ablakára új fényáteresztő és sötétítőfüggöny került felhelyezésre. A vendégszobákban a konyhai ebédlőterembe és a földszinti folyosóra új korszerű lámpatestek kerültek az elhasználódottak helyére. A helyiségek ajtajai új zárakat és hozzá kulcsokat kaptak, így a szobák is zárhatóak. Jelentős fejlesztés még, hogy egy új mosógép, ruhaszárító állvány és egy új szárítógép is elhelyezésre került a földszinti vizesblokkban.

A felújítás után a házat önkéntes munkával több napon át takarították a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör tagjai és a plébánia területéről érkező hívek. A ház berendezése, a nehéz bútorok mozgatása és összeállítása, valamint az eszközök telepítése két heti munkát vett igénybe a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör tagjainak felajánlásának köszönhetően.

A megújult zarándokház új nevet is kapott, Petri György nevét viseli. Az elnevezést az 1965 és 1997 között itt szolgált atyáról kapta, akinek a kegyhely mindvégig szívügye volt, és az elmúlt száz évben a legtöbb felújítás, megújulás is az ő nevéhez fűződik. György atya volt a megálmodója, hogy a máriakéméndi kegyhely táborhely funkciót is betöltsön, hiszen a nagy kolostorépület egy része már akkoriban is kihasználatlan volt. A táboroztatás az 1980-as években hittantáborok formájában indult be, majd az 1990-es évektől a cserkészek is rendszeresen sátoroztak itt. György atya kegyhely iránti szeretete, embersége és Máriakéméndért végzett érdeme legyen mindannyiunk példaképe.

A szállásról érdeklődni és foglalást előjegyezni a 30 452-4579-es telefonszámon lehet.