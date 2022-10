Péniszt rajzoltak hétfőn a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma falára

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma egyik végzős diákja vasárnap szólalt fel a fővárosi tüntetésen, ahol trágár szavakkal mondott beszédet (slam poetry-be csomagolva), amiben például a f*szomat bele, a f*szát szopja kifejezéséket is használta, valamint a keresztény iskolával kapcsolatos lesújtó véleményét is kifejezte. Iskolája igazgatója elhatárolódott tanulójuk felszólalásától, amire válaszul Böszörményi István szobrász a saját közösségi oldalának a tanúsága szerint a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium falára tette ki egy szöveget, amihez egy péniszt is rajzolt, számolt be róla a bama. hu.

A liberális oldal természetesen nagy örömmel fogadta a beszédet, ám az iskola igazgatója, dr. Nyisztor Zsolt napközben állásfoglalást adott ki, amelyben kijelentette az intézmény nevében, hogy „tiszteletben tartjuk a szabad véleménynyilvánítás jogát, ellenben elhatárolódunk tanulónk, Pankotai Lili 2022. október 23-i nyilvános felszólalásától. Messzemenően elutasítjuk annak minden, a keresztény értékekkel össze nem egyeztethető tartalmát és narratíváját".

Erre a városban magát csak „garázdának" nevező, a pécsi értelmiségi körökben jól ismert Böszörményi István szobrász a saját közösségi oldalának a tanúsága szerint a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium falára tette ki az alábbi szöveget, amihez egy péniszt is rajzolt.

„A f*szodtól határolódj el. Ne a helyetted tiltakozó diákodtól. Vesszen a klerikálfasiszta Orbán-rezsim!"