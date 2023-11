Pedig előre szóltak, hogy jönnek, mégis előfordult, hogy nem kaptak nyugtát a revizorok

A NAV baranyai munkatársai a halloweenhez, a mindenszentekhez és a halottak napjához kapcsolódóan - az adótraffipaxban előre tájékoztatva az érintetteket - Pécsett, Mohácson, Sásdon, Szigetváron, Harkányban, Komlón és Szentlőrincen 122 ellenőrzést végeztek a - főként közterületen - gyertyákat, mécseseket, virágokat, kegytárgyakat és egyéb kiegészítőket árusítóknál.

Az ellenőrök a próbavásárlások során négy alkalommal egyáltalán nem kaptak a nyugtát a vásárláskor, egy esetben a nyugtát nem a tényleges ellenértékről állították ki, valamint az egyik árus helytelenül alkalmazta az áfamértéket.

A foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálatakor két dolgozónál derült ki, hogy a munkáltatójuk nem jelentette be az alkalmazásukat.

A szabályszegők között többen is visszaesők voltak: egy virágárus korábban be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatott, most pedig a nyugtaadást mulasztotta el. Egy másik árus pedig rövid időn belül másodszor sem adott nyugtát a vásárlásról.

Összesen nyolc esetben állapítottak meg szabálytalanságot a revizorok. A mulasztók több százezer forintos bírságra számíthatnak