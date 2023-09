Pécsnek a magyar népi kultúra fellegvárává kell válnia az ellenzék szerint

A magyar kulturális örökség mindaz, amiben a Kárpát-medence magyarsága több mint ezer év óta hisz, amit szeret, amit értékesnek tart és amit tovább adott a soron következőgenerációnak, végső soron pedig nekünk, ma élő magyaroknak. Magyar kultúra pontosan addig létezik, ameddig mi magyarok gondoskodunk róla, hogy fennmaradjon. Más népek ugyanis ezt a feladatot helyettünk nem fogják elvégezni. Éppen ezért fontos küldetésünk népi, nemzeti kulturális örökségünk megőrzése, amely minket, a kultúra városában élőket kiemelten is kötelez, fogalmazott hétfői sajtóközleményében Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakcióvezetője.

- Városunk az államalapítás óta kulcsszerepet tölt be Magyarország történetében: az államszervezés, a hazai kereszténység kialakulása, a magyar szabadságeszmény, valamint a népművészet szempontjából is egyaránt meghatározó helyet foglalunk el nemzetünk kulturális térképén.

Hozzátette, ma mégis hiányérzetünk van, amikor azt tapasztaljuk, hogy az olyan tradicionális értékeink, amelyeknek Pécs és vidéke kulturális életének alapját kellene képezniük - mint a magyar népzene, néptánc, a kézműves hagyományok vagy akár a népi mesterségek -, háttérbe szorulnak számos más terület mögött.

- Ezért, amennyiben a jövő évi választásokat követően mi vezethetjük a várost, létre fogjuk hozni Pécsett a Magyar Folklór Házát, amely otthonául szolgálhat a városban működő valamennyi magyar népzenei és néptánc együttes, a néphagyományokat ápoló szervezetek és a népi mesterségeket gyakorló kulturális csoportok számára is. A városi intézményekben jelenleg drága bérleti díj mellett épp csak megtűrt vagy akár teljesen számkivetett magyar hagyományőrző közösségek részére ezzel megoldottá válik a kiszámítható felkészülés, a nyugodt alkotó munka lehetősége, a csoportok közösségi életének szervezése. Valódi, a szó jó értelmében vett, közösséget építő házat álmodunk, amire minden pécsi büszke lehet. Ahol a fazekasoktól a szablyavívókon át a táncházakig mindenki otthonra lel. Ahol a mai kornak is megfelelő körülmények közé engedhetik a pécsi szülők a gyermekeiket azért, hogy a jövő generációjának tagjai is megismerjék és megszeressék tágabb családjuk hagyományait, úgy, hogy mindeközben kulturált kikapcsolódást és társasági életet is találjanak.

Meggyőződésünk, hogy Pécsnek nem lehet kisebb célja, mint a Kárpát-medence magyar

népi kultúrájának déli fellegvárává és hirdetőjévé válni.

Legyen Pécs történelmi örökségére büszke magyar nagyváros, a pécsiek közösségében pezsgő népi kulturális élettel - zárta gondolatait Csizmadia Péter.