Papi zarándoknapon vettek részt az egyházmegye lelkipásztorai

Május 26-án papi zarándoknapon vett részt a Pécsi Egyházmegye papsága Felföldi László megyéspüspök vezetésével a máriagyűdi kegyhelyen.

A paptestvéri és személyes kapcsolatok építését segíteni hívatott találkozón, ahol a lelkiségi tartalmak mellett a személyes kapcsolatok ápolására is lehetőség nyílt, az egyházmegye aktív szolgálatot végző papsága - köztük Mayer Mihály nyugalmazott püspök -, valamint diakónusok is részt vettek.

A kegyhely Sarlós Boldogasszony-bazilikájában szentmisét ünnepelt a papság, ahol Felföldi László püspök szentbeszédében a pünkösd üzenetéről elmélkedett.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy minden pünkösd, minden mély találkozás a Szentlélekkel a megújulás lehetőségének csodálatos meghívása. A meghívottak sokasága pedig nem véletlen tömeg, ahogy a meghívott tanítványok esetében sem volt az, amely esetlegesen, közös érdekek vagy egy cél elérése érdekében jön össze.

Az evangélium valóban közösségi légkört teremt azok között, akik befogadják. A sokaság ugyanis a Szentlélek működése által mélyen átalakul és egy szív, egy lélek lesznek, akiket egyazon Lélek, Jézus Szentlelke köt össze.

Ez a kötelék pedig annyira erős, hogy rá támaszkodva megváltoztatja egész életmódjukat.

A szentmisét követően Garadnay Balázs címzetes apát, nagyprépost, plébános tartott előadást a találkozó központi témájáról: a papi élet és hivatás aktuális kérdéseiről, kapcsolatról önmagunkkal, munkatársakkal és a közösséggel a pünkösdi esemény fényében.