Otthonában is nyithatott volna boltot egy pécsi eladó

A Pécsi Járási Ügyészség sikkasztás miatt emelt vádat egy munkahelyéről több millió forintnyi terméket elsikkasztó férfi ellen.

A vádirat szerint a 47 éves férfi 2025 februárjától eladóként dolgozott két pécsi

élelmiszerüzletben.

A vádlott feladata volt az üzletekben a vevők kiszolgálása és az üzletekbe érkező árucikkek átvétele a szállítóktól. A férfi 2025. február közepétől július közepéig az üzletek árukészletéből összesen több, mint 2.000.000 forint értékű terméket sikkasztott el, többek között 63 üveg röviditalt, több száz doboz sört, 68 üveg bort, tartós

élelmiszereket. A férfi rekeszes fél decis kiszerelésű röviditalokat is eltulajdonított,

amelyek értékre több 100.000 forint volt.



Az üzletekből elvitt termékeket a férfi pécsi albérletében tartotta.



A férfi munkatársai 2025. július közepén a kamerafelvételeket megtekintve jöttek rá arra, hogy a vádlott sikkasztott az üzletből. Felhívták a vádlottat, ő pedig beismerte, hogy lakásában az előző hónapokban elsikkasztott nagy mennyiségű árucikket tart és

hozzájárult, hogy azokat visszaszállítsák az üzletekbe.

A vádlott főnöke a lakásban szembesült azzal, hogy olyan mennyiségű terméket halmozott fel ott a férfi, hogy azok elszállításához teherautóra volt szükség.



A Pécsi Járási Ügyészség nagyobb értékre, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett

sikkasztás bűntettével vádolta a férfit. A bűncselekmény büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.



A Pécsi Járásbíróság az ügyészi indítványnak megfelelően büntetővégzést hozott és a

vádlottal szemben egy év négy hónap börtönt szabott ki, aminek a végrehajtását kettő év próbaidőre felfüggesztette.