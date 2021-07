Organaszó járja majd be Pécset a Kodály Központ tetejéről

Több mint 60 városban mintegy 100 koncerttel érkezik idén az OrgonaPont sorozat, augusztus 7-én pedig az Orgonák éjszakáján népszerűsítik a hangszert.

A több száz program között található orgonakoncert, orgonás liturgia, előadások, kiállítások és hangszerbemutatók - közölte a szervező Filharmónia Magyarország kedden az MTI-vel.



A látogatók olyan érdekes programoknak lehetnek részesei, mint a balatonboglári gömbkilátóban és a pécsi Kodály Központ tetején felcsendülő orgonaszó, Szegeden megkóstolhatják a hangszerek királynőjéről elnevezett fagyikelyhet, Kecskeméten és Miskolcon pedig több orgonakoncert közül válogathatnak.

Érdekesség, hogy idén a fesztivál orgonaművét Balázs Ádám írta, aki többek között az Oscar díjas Mindenki, valamint az Arany Medve díjas Testről és Lélekről című filmek zenéjének szerzője.



A Budavári Evangélikus Templomban Bán István orgonaművész és Béres Tímea szoprán koncertje, majd egy orgonasimogató előadás hangzik el. A Belvárosi Ferences Templomban Deák László és Kecskés Mónika orgonaművész lép fel, a Budapest Jazz Clubban Regály György szólaltatja meg az orgonát, közreműködik Szakcsi Lakatos Béla Kossuth -és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és Balázs Elemér dobos.



A programsorozat idén is tartogat különlegességet, a pápa kórusa a Szent István Bazilikában ad hangversenyt augusztus 7-én. A Sixtus-kápolna kórusa egyedülálló a világ zenekultúrájában, már a 6. század végétől feljegyzések bizonyítják a pápa kórusának létezését. Koncertjeiken a zenei és liturgiatörténet legfontosabb alkotásai is megjelennek, melyek által a kórus az Egyház evangelizációs küldetését is kifejezi.

Az együttes az itáliai reneszánsz mesterek legszebb a cappella egyházi művei közül válogat. Az énekegyüttes karnagya Marcos Pavan, a hangszerek királynőjét Josep Solé Coll orgonaművész szólaltatja meg.