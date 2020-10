Nem tudjuk, háziállattól elkaphatjuk-e a vírust

Egyelőre kevés ismeret áll rendelkezésünkre a háziállatokkal kapcsolatos COVID-19 megbetegedésről. Mivel sokak számára fontos kérdés, vajon a képesek-e elkapni az új koronavírust házi kedvenceink, lényeges leszögezni, hogy jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a társállatok jelentős vagy akár mérsékelt szerepet játszanának a COVID-19 megbetegedést okozó vírus, a SARS-CoV-2 terjedésében. Azokról az állatokról áll rendelkezésre értékelhető információ, melyeket itt taglalunk, írták Facebook-oldalukon a pécsi virológusok .

A COVID-19 kitörése félelmet és bizonytalanságot okozhat az állattartók körében, amely jelentős veszélyt jelenthet a társállatok jólétére nézve, mivel egyes tulajdonosok túlzottan aggódnak amiatt, hogy a háziállatok elkaphatják vagy terjeszthetik a vírust - az itt közölt információk is mutatják, hogy nem egy jelentős problémáról van szó, ám fontos az odafigyelés és tudatosság. Minden a társállatok jóléte ellen irányuló cselekedet vagy azok elhagyása bűncselekménynek minősül. A rendelkezésre álló adatok alapján rendkívül alacsonynak tartják a kockázatát a COVID-19 háziállatokról emberekre történő átterjedésének.

A kérdéskör, hasonlóan sok máshoz a jelenlegi világjárvány kapcsán, sajnos tapasztalati úton történt megfigyelésekkel válaszolható meg, illetve célzott laboratóriumi kísérletekkel.

Ha rövid kérdéseket és válaszokat keresünk, amik jól leírják a lényeget:



Vajon képes a háziállatom elkapni a vírust?



- Nagyrészt attól függ milyen állat, de van amelyik sajnos igen. Ennek mértéke azonban nagyon nem mindegy.



Képes vagyok egy beteg háziállattól elkapni a vírust?



- Nem tudjuk - kifejezett nehéz ezt megfigyelni és bizonyítani, egyelőre csupán haszonállatként tartott nyérc farmon merült fel ennek lehetősége ám bizonyítást nem nyert. Így egyelőre a legvalószínűbb, hogy nagy tömegben tartott fogékony állattól lehet esélye a fertőződésnek, ám nem kizárható az egyszerűbb eset sem.

De mégis mi befolyásolja, hogy elkapja-e az adott állat?

Egy adott élőlény fogékonyságát a vírus belépéséhez szükséges ACE2 receptor emberihez való hasonlósági foka határozza meg. A SARS-CoV-2 egy emberről-emberre terjedő koronavírus, így, ha egy állat receptora nagyon hasonló az emberihez, akkor bizonyos mértékig a vírus képes belépni az adott állat sejtjeibe.



Amennyiben ez teljesült ott egy sor tényező, amelynek optimálisnak kell lennie, hogy a vírus szerte a szervezetben meg tudjon jelenni, sokszorozódni tudjon, de leginkább a következő lépést jelentő ürítésben fontos szerepet játszó légúti vagy bélrendszeri nyálkahártyát elérje és hatékonyan felhasználja.



A harmadik fő lépés az ürítési képesség, ahol mennyiségileg és minőségileg is fertőzésre képes vírust kell leadnia.

Mely állatok fogékonyak?



Házi kedvencek köréből a macskafélék egyértelműen fogékonynak bizonyultak. 50 COVID-19 beteg társállatából, ahol szoros együttélés volt (egy élettér, beltér, stb.) 6 bizonyult PCR pozitívnak. Macskák esetében kísérletesen macska-macska átvitelt is igazoltak. Meg kell jegyezni az állatkerti fertőzéseket is, ahol világszerte több helyen is a beteg gondozó fertőzte meg az állatkert valamely nagymacskáját. Macskáról emberre történő fertőzést egyelőre nem ismer a tudomány, így minden bizonnyal extrém ritka vagy meg sem történik.



Kutyák esetében egyértelműen csupán antitest választ sikerült igazolni, ritka esetben. Ez egyfajta minimális fogékonyságot feltételez, amely valószínűleg nem vezet se vírus ürítéshez, sem pedig megbetegedéshez.



A menyétfélék (görény, nyest, nyuszt, nyérc, stb.) fogékonyságára a hollandiai nyércfarmok fertőzései miatt figyelhettünk fel. Ezen állatok körében nem kérdéses a fogékonyság és a vírus ürítése. Egyértelműen az állatok közti fertőzés bizonyított, két esetben pedig sejthető, hogy a farmon dolgozó munkások elkaphatták az állatoktól, ám ezt nem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani.



A rágcsálók közül a hörcsögfélék fogékonyak a vírusra, laboratóriumi modellállatként is bevethetőek a kutatásokhoz. A nyúlfélék fogékonysága vitatott, bár kísérletesen bizonyított, mégis inkább mérsékeltnek mondható.

Mégis, mit tehetünk?

A SARS-CoV-2 emberről állatra történő esetleges átvitelének aggályai miatt az Amerikai Járványügyi Központ (CDC) azt javasolja, hogy a COVID-19 betegség miatt az otthoni karanténban lévő betegeknek korlátozzák az egy háztartásban élő állatokkal való gyakori és szoros interakciókat (állatsimogatást, összebújást, az azonos helyen való alvás, stb.), hasonlóan a háztartás többi tagjához. Ha lehetséges, a háztartás egy másik nem beteg tagjának ajánlott gondoskodni a háziállatairól, amíg a gazda meggyógyul.

Itt is nélkülözhetetlen a tudatos odafigyelés és a megfelelő ajánlások betartása, mint például a kézmosás az állatokkal való találkozás előtt és után, vagy bármi más interakció kerülése, ami lehetőséget teremt a vírus átadására.

Végezetül fontos megjegyezni, hogy a SARS-CoV-2 egy emberi koronavírus, a fő terjedést az emberről-emberre irány jelenti, így továbbra is ezt kell redukálni a járvány legyőzéséhez. A társállatok érintettsége, ha meg is jelenik, a járvány szempontjából nem jelent hajtóerőt. Ettől függetlenül tiszteljük az állatokat és vigyázzunk rájuk is!