Napokra lekapcsolják a tv-torony díszkivilágítását, húsz fok lesz az intézményekben

Összességében másfél milliárd forint megtakarítást remél a pécsi városvezetés attól a 104 pontos intézkedéscsomagtól, amellyel az önkormányzat energiafelhasználását csökkentenék.

A tervet, illetve azokat a döntéseket, amelyek már érvénybe is léptettek, kedden ismertették.

Utóbbiak sorába tartozik többek között, hogy hétfőtől csütörtökig lekapcsolják a városháza a tv-torony díszkivilágítását, a Nemzeti Színházét pedig kurtítják.

A közvilágítást nem csökkentik, a tervek szerint korszerűsítéseket hajtanak végre a hálózaton.

A 104 pontból álló javaslatcsomag - ami az elfogadása esetén novembertől élesedik - részeként a polgármesteri hivatal bizonyos munkaköreiben a pénteki otthoni munkavégzés lehetőségét vezetnék be.

Több intézményt, épületet is csak 20 fokos hőmérsékletre lehet majd felfűteni.



Bezárják a Boldogság Házát, a Veress Endre Utcai Rendelőintézet nyitvatartási idejét két órával csökkentenék.

A múzeumok esetében – a lehetőségek szerint – csökkentenék a hőmérsékletet a Zsolnay-kiállítás épületében, a Modern Magyar Képtárban, a Csontváry Múzeumban. A Szerecsen Patikát bezárják, valamint egyes kiállításokat csak bejelentkezés után lehet megtekinteni.

Az egyetemmel közösen fenntartott Tudásközpont nyitva tartását 42 órával csökkentenék, a Minerva Fiókkönyvtárat öt hónapra becsukják.

A Zsolnay-negyed és a Kodály Központ hétfőtől szerdáig csak előzetes csoportos bejelentkezéssel lesz látogatható.

Kisebb-nagyobb művelődési házakat is érintik a korlátozások, a Szivárvány Gyermekházat is bezárhatják, korlátozzák a kisvasút üzemidejét, de még állatkertet érintően is lesznek bizonyos spórolások.

A Lauber Dezső Sportcsarnokra januártól lakat kerül egészen szeptemberig, aminek oka egyébként a régóta várt felújítás elindítása, a Várkői Sportközpontban négyhetes téli szünet lesz, a jégpályán lerövidítik a szezont, a Hullámfürdő vizét 25 fokra állítják be.