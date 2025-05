Mutatjuk, kik nyerték meg az egyházmegye szavalóversenyét

17 évvel ezelőtt indult az az egyházmegyei kezdeményezés, mely a gyermekeket verstanulásra ösztönözte. Azóta minden évben örömteli, hogy sok diákot vonz a tanulás és a megmérettetés lehetősége. A Dankó Ilona szavalóverseny döntőjét idén május 9-én rendezték Pécsett, a Magtár Látogatóközpontban.

A résztvevőket a Pécsi Egyházmegyei Hivatal képviseletében Sipos Edit hitoktatási munkatárs, valamint Péterfia Zoltán hitoktató, a rendezvénysorozat főszervezője köszöntötte. Az eseményre ellátogatott Felföldi László pécsi megyéspüspök is, aki beszédeiben is rendszeresen idézi a költők által papírra vetett gondolatokat. A főpásztor fontosnak tartotta a fiatal versenyzőkkel való találkozás és beszélgetés lehetőségét a verseny keretein belül is.

A pécsi egyházmegyei szavalóverseny területi fordulóit Pécsett, Mohácson, Szekszárdon, Pakson, Tamásiban, Dombóváron és Szekszárdon rendezték 5 korcsoportban 6-18 éves korig, mintegy 350 gyermek részvételével. A döntőbe miden területi fordulóból korosztályonként 2 gyermek jutott be, akiket szüleik, hitoktatóik, felkészítő tanáraik is elkísérték. A döntősök egy kötelező és egy szabadon választott verset hoztak magukkal a megmérettetésre. A kötelező versek témája a szentév jegyében a reményhez kapcsolódott.

Sipos Edit hitoktatási munkatárs kifejezte örömét, hogy minden évben szép számban vállalkoznak arra gyermekek, hogy csodaszép verseket tanuljanak meg azért, hogy azt másokkal megosszák.

A szavalatok elhangzása után a versmondók személyre szóló értékelést kaptak a szakmai zsűritől, de a megmérettetés végső célja, hogy a gyermekek megtapasztalják, verset mondani jó! A verset az ember a fejével és a szívével is tanulja. Először szövegében kell pontosan megtanulni, aztán meg kell érteni, hogy miről szól, végül meg kell tanulni szépen és kifejezően elmondani. A sorrendet nem lehet felcserélni és nem lehet egyik lépést sem kihagyni. Ezen a szavalóversenyen pedig a zsűri tagjai is mondtak verset a gyerekek előtt, melyből a résztvevők láthatták, hogy az őket minősítő felnőttek is mesterei a versmondásnak.

Mivel a döntő előtti napon, május 8-án választottak meg a bíborosok XIV. Leó pápát, ezért a résztvevők megnéztek egy rövid összeállítást arról, amikor az új pápa először jelent meg a nyilvánosság előtt és először beszél az egybegyűlteknek. A szervezők segítettek a gyermekek számára értelmezni a felvételeket, melyeken a Szentatya a versmondók példaképe is, mert meghatottan állt az emberek előtt, talán egy kicsit zavarban is volt, mégis pontosan és szépen mondta el a mondanivalóját - tájékoztatott Sipos Edit hitoktatási munkatárs.

A Pécsi Egyházmegye Dankó Ilonáról elnevezett szavalóversenye egy Szegeden élt (1893-1952) tanítónőnek állít emléket, aki rajongott a versekért és a vele kapcsolatba került gyermekekkel is megszerettette a versek világát.

A döntős díjazottak: