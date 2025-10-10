Megváltozott a menetrend a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon
2025. október 10. péntek 10:38
Több vasúti váltót is kicserélnek Budapest-Kelenföld állomáson csütörtöktől október 30-ig, emiatt változik több távolsági járat menetrendje is a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon - közölte a Mávinform a honlapján.
A részletes összegzés szerint egyes vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek, esetleg kevesebbet várakoznak a továbbindulás előtt Kelenföldön. Előfordul majd éjszakai járatok esetében az is, hogy egy-egy szakaszra pótlóbuszt indít a vasúttársaság.
A Budapest-Pécs vasútvonalon egyes InterCity vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek. Október 26-án a Pécs felől érkező Tenkes Expressz csak Hárosig közlekedik, onnan pótlóbusz indul.
A részletek a https://www.mavcsoport.hu/mavinform/oktober-vegeig-valtozik-menetrend-kelenfoldi-vonalakon oldalon olvashatók.
MTI
