Már több 2, 3 millióan megkapták az élelmiszer-utalványt
2025. október 10. péntek 17:00
A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 millió 303 ezer 213-an kapták meg, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltották - közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebook-oldalán.
Nyitrai Zsolt kiemelte, a kormány segíti és megbecsüli az időseket.
"A háborús infláció miatt is támogatjuk a nyugdíjasokat, és minden eszközzel fellépünk az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen" - jelentette ki.
A főtanácsadó kitért arra is, hogy a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbították az árrés-csökkentést, és önkéntes árkorlátozást harcoltak ki egyebek mellett a bankoknál és a gyógyszeripari szereplőknél.
Mindezek mellett a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt is kapnak, amelyet december 31-ig válthatnak be hideg élelmiszer vásárlására - tette hozzá.
Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, hogy a "Brüsszel által fogott Tisza Párt bizottsági javaslatra még a 13. havi nyugdíjat is elvenné tőlük! Tessék választani!"
MTI
