Mást tapasztal az olvasó és mást a VOLÁNBUSZ – Néha tényleg nem férnek fel az utasok Orfűn?

Több olvasónk is arról számolt be az elmúlt időszakban, hogy főleg a hétvégéken, de a kánikulai napokon hétköznap is több alkalommal nem fértek fel az utasok az Orfűről Pécsre tartó esti buszjáratokra. Megkeresésünkre a VOLÁNBUSZ Zrt. azt a tájékoztatást adta, hogy az új menetrend júliusi bevezetése óta még nem érkezett a társasághoz „orfűi utaslemaradásra vonatkozó lakossági észrevétel, bejelentés".



Orfű mindig is a pécsiek kedvelt célpontja volt, különösen a nyári hónapokban. A buszok természetesen korábban is magas kihasználtsággal közlekedtek a kánikulai időszakban, olvasónk szerint azonban az elfogadhatatlan, hogy rendszeresen fürdőzők maradnak Orfűn, mert nem férnek fel az esti buszra.

A lapunkat felkereső panaszos szerint különösen a forró hétvégéken, a 19.40-kor induló járat esetében fordul elő, hogy nincs elég hely a buszon.

A panasz kapcsán természetesen érdeklődtünk a szolgáltatásért felelős VOLÁNBUSZ Zrt.-nél. A társaságnál írásban azt közölték, Pécsről Orfűre 9.30-kor rendszeresen indítanak úgynevezett „másodrész járatot". Hozzátették, visszafelé tervezetten mindeddig akkor küldtek ilyet, ha egy csoport előre jelezte nagyobb létszámú utazási szándékát.

Mint írták, az autóbuszvezetők sem jeleztek „olyan állandósult utazási igényt", amely minden hétvégén rendszeres másodrész járat közlekedtetését tenné szükségessé Orfűről Pécsre.

Leszögezték, amíg a jelenlegi járatok kapacitása a férőhelyek tekintetében elegendő, nem tervezik rendszeresen egy időben két autóbusz indítását.

A menetrendet böngészve megállapítható, hogy Orfű és Pécs között olyan gyakoriak a távolsági buszok, hogy sok helyi járatnál is sűrűbben közlekednek bizonyos időszakban.

Az új menetrend szerint hétvégén, szabad és munkaszüneti napokon is tíz-tíz autóbuszjárat közlekedik 16 óra után Orfűről a megyeszékhelyre. Ezek jellemzően álló utasokat is szállító, azaz nagyobb befogadóképességű járművek.