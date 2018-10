Látványos fotóin keresztül mutatja be Pécs egyedi hangulatát Svastits Krisztián

Pécsi falra pécsi képet!

Akár poszterméretben is rendelhetők fotók Svastits Krisztiántól. Útjai során több országban is látta, hogy a helyi nevezetességekről készült fényképek díszítik az otthonokat - Egy külföldi barátom, aki viszonylag sokat jár Pécsre, többször értetlenkedve kérdezte tőlem, hogy a pécsiek miért Párizs, New York témájú képekkel dekorálják lakásaikat, amikor egy ilyen csodálatos városban élnek? Ez is arra sarkallt, hogy a városképeimet nagy méretben, minőségi vászonnyomatként is elérhetővé tegyem - fogalmazott.