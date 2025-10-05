Kocsmákat és boltokat látogatnak meg a NAV baranyai emberei

2025. október 05. vasárnap 14:53

A NAV baranyai munkatársai október 6. és 12. között kedden Baranyajenőn és Gödrén, szerdán pedig Boldogasszonyfán és Almamelléken az ital- és vegyesboltokat, és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.


Forrás: NAV