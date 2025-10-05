Százharminc éves a Pécsi Nemzeti Színház: hatalmas sikerrel ünnepeltek

Telt ház és hosszan tartó taps és ováció kísérte a Pécsi Nemzeti Színház 130 éves jubileumát és az Operatagozat 65. évfordulóját ünneplő díszbemutatót, amelyen Erkel Ferenc Bánk bán című nemzeti operája került színre. A jubileumhoz méltó estét a közönség és a szakma egyaránt kiemelkedő eseményként értékelte: művészeink, énekkarunk és a Pannon Filharmonikusok emelkedett hangulatú előadással ajándékozták meg a nézőket.

A produkciót Fejes Szabolcs, az SZFE ötödéves hallgatója rendezte, aki friss látásmóddal és mély tisztelettel nyúlt a nemzeti opera klasszikusához. Az előadásban a Pécsi Nemzeti Színház kiváló énekesei és vendégművészei léptek színpadra, a Pannon Filharmonikusokat Kocsár Balázs, Liszt Ferenc-díjas, Érdemes- és kiváló művész dirigálta.

A díszbemutatón részt vett és köszöntőt mondott Dr. Őri László Baranya Vármegye Önkormányzatának elnöke, Felföldi László pécsi megyéspüspök és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár, Lipics Zsolt igazgató, akik méltatták a Pécsi Nemzeti Színház 130 éves múltját, a város kulturális életében betöltött szerepét és a közösség iránti elkötelezettségét.

Az ünnepi esemény méltó főhajtás volt a magyar opera és a pécsi színházművészet nagy hagyományai előtt - egyszerre idézte meg a múlt értékeit és vetítette előre a jövő lehetőségeit. A közönség szeretete, a tapsvihar és az ünnepi hangulat egyértelműen jelezte: a Pécsi Nemzeti Színház közössége méltó módon írta tovább a 130 éves történetét.