A NAV baranyai munkatársai szerdán a villányi, csütörtökön pedig a siklósi borászatoknál végeznek ellenőrzéseket.
Két baranyai városban várható a NAV ellenőreinek felbukkanása
2026. január 28. szerda 10:07
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, valamint az alkalmazottak bejelentését.
Forrás: NAV
