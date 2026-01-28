A NAV baranyai munkatársai szerdán a villányi, csütörtökön pedig a siklósi borászatoknál végeznek ellenőrzéseket.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, valamint az alkalmazottak bejelentését.