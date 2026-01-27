A kormány 480 millióval támogatja a mislenyi stadion fejlesztését
2026. január 27. kedd 13:41
A kormány 480 millió forinttal járul hozzá az ország egyik legfiatalabb településének számító Kozármisleny stadionjának fejlesztéséhez - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.
A tárcavezető arról számolt be, hogy a kormány 480 millió forinttal járul hozzá ahhoz, hogy a kozármislenyi stadiont és környékét még szebbé, modernebbé tudják tenni.
"Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a kozármislenyi futballcsapat az idei esztendőben is az NB II-es bajnokságban minden mérkőzésen egyet kivéve megörvendeztesse majd a helyi szurkolókat" - mondta.
"Ebben a városban fantasztikus sportélet is van, nemcsak másodosztályú labdarúgócsapat, hanem elsőosztályú kézilabdacsapat, másodosztályú kosárlabdacsapat is" - tette hozzá.
Szijjártó Péter végül kiemelte, hogy Kozármislenyben az átlagéletkor még a 35 évet sem éri el, és folyamatosan érkeznek oda a fiatal családok, ezért fontos feladat a megfelelő számú óvodai, iskolai férőhely biztosítása is.
MTI
