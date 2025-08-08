Késnek a vonatok Pécs és Magyarbóly között

A Pélmonostorról Pécsre tartó, Átáról 10:41-kor továbbindult és a Pécsről Magyarbólyba 10:50-kor elindult vonat (8115, 8114) menetideje 45-50 perccel nőt, közölte a MÁV.

Az érintett vonatok váltóhiba miatt késnek.

Képünk illusztráció.

