Késnek a vonatok Pécs és Magyarbóly között
2025. augusztus 08. péntek 12:03
A Pélmonostorról Pécsre tartó, Átáról 10:41-kor továbbindult és a Pécsről Magyarbólyba 10:50-kor elindult vonat (8115, 8114) menetideje 45-50 perccel nőt, közölte a MÁV.
Az érintett vonatok váltóhiba miatt késnek.
Képünk illusztráció.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...
- Nyergesvontató rohant az építés alatt...
- Késnek a vonatok Pécs és Magyarbóly...
- Vizet juttattak a Dunából Belső-Bédába
- Orbán Viktor: óriási az érdeklődés az...
- Óránként akár száz hullócsillagot is...
- Több, mint ötven éve költöztek be az...
- Körmenetben imádkoztak a Pécsi...
- Ezer új autóbusszal bővítik a Volán...
- Új ivókút a Citrom utcában