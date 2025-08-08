Nyergesvontató rohant az építés alatt álló mohácsi körforgalomba
2025. augusztus 08. péntek 11:52
Lapunk értesülései szerint péntekre virradó éjszaka egy nyergesvontató Mohácson letért a terelőútról és az építés alatt álló körforgalomba rohant.
A jármű vezetőjét a mohácsi tűzoltók szabadították ki a roncsból, a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
