Vizet juttattak a Dunából Belső-Bédába

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízkormányzással juttatott vizet a Dunából a Belső-Béda holtágrendszerbe. A Dunán levonuló árhullám lehetőséget biztosított a területek vízpótlására, a mentett oldali területeken.

Szivornyás és gravitációs vízbevezetéssel a héten juttattak vizet a Béda-Karapancsai Tájvédelmi körzet területére.



A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a nemzeti parkkal, az érintett horgászegyesülettel és a helyi gazdálkodókkal egyeztetve végzik a vízpótlást minden alkalommal, amikor a Duna vízállása lehetőséget biztosít a vízátemelésre.