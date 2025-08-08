Vizet juttattak a Dunából Belső-Bédába
2025. augusztus 08. péntek 10:01
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízkormányzással juttatott vizet a Dunából a Belső-Béda holtágrendszerbe. A Dunán levonuló árhullám lehetőséget biztosított a területek vízpótlására, a mentett oldali területeken.
Szivornyás és gravitációs vízbevezetéssel a héten juttattak vizet a Béda-Karapancsai Tájvédelmi körzet területére.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a nemzeti parkkal, az érintett horgászegyesülettel és a helyi gazdálkodókkal egyeztetve végzik a vízpótlást minden alkalommal, amikor a Duna vízállása lehetőséget biztosít a vízátemelésre.
Forrás: DDVIZIG
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...
- Nyergesvontató rohant az építés alatt...
- Késnek a vonatok Pécs és Magyarbóly...
- Vizet juttattak a Dunából Belső-Bédába
- Orbán Viktor: óriási az érdeklődés az...
- Óránként akár száz hullócsillagot is...
- Több, mint ötven éve költöztek be az...
- Ezer új autóbusszal bővítik a Volán...
- Körmenetben imádkoztak a Pécsi...
- Új ivókút a Citrom utcában