Kamionnal ütközött egy autó a 6-os főúton, Bicsérdnél
2026. április 07. kedd 14:55
Karambolozott egy kamion és egy személyautó a 6-os főút Pécs és Szentlőrinc közötti szakaszán, Bicsérd térségében kedden kora délután.
A pécsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat.
A rajok áramtalanítják a kamiont és vizsgálják az autót.
A karambolhoz a mentőket is riasztották.
Forrás: Katasztrófavédelem
