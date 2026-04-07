Kamionnal ütközött egy autó a 6-os főúton, Bicsérdnél

Karambolozott egy kamion és egy személyautó a 6-os főút Pécs és Szentlőrinc közötti szakaszán, Bicsérd térségében kedden kora délután.

A pécsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat.

A rajok áramtalanítják a kamiont és vizsgálják az autót.

A karambolhoz a mentőket is riasztották.