Jövedéki adóval trükköző bandát csuktak le Pécsett

A Pécsi Járásbíróság csütörtökön elrendelte négy magyar állampolgárságú férfi letartóztatását egy hónapra különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen és bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntettének alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddig adatai szerint a gyanúsítottak egy Horvátországban bejegyzett vállalkozás keretében, webshopon keresztül magyar végfelhasználók részére, csomagküldéssel értékesített a dohányzást imitáló elektronikus eszközök töltésére szolgáló töltőfolyadéknak minősülő terméket, amely olyan nikotintartalmú folyadék, mely jövedéki adóköteles.

A gazdasági társaságnak külföldről behozott, nikotin tartalmú termékek forgalmazására jövedéki engedélye nincs, adót nem fizetett Magyarországon.

A társaság három magyar tagja a háttérből koordinálta a cég tevékenységét, a negyedik gyanúsított, a horvát cégnyilvántartásba bejegyzett ügyvezető feladata volt a cég horvátországi telephelyén a csomagolási, logisztikai munkálatok koordinálása, a helyi alkalmazottak tevékenységének szervezése.



A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a 2017-2023. éves időszakban Magyarországra szállított jövedéki termékek után 2 237 280 890 forint jövedéki adó megfizetésére lett volna köteles a horvát gazdasági társaság, amelyet azonban nem fizetett meg. A gyanúsítottak tevékenységüket bűnszervezetben követték el.

Alaposan feltehető, figyelemmel a jelentős tárgyi súlyú bűncselekményre, a törvény által kilátásba helyezett büntetés súlyára, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének, elrejtőznének; az eljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, tárgyi bizonyítási eszközök megsemmisítésével vagy elrejtésével veszélyeztetnék a bizonyítást; illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követnének el, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.



Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, három gyanúsított és védőik is fellebbezést jelentettek be, de egyikük vonatkozásában a határozat véglegessé vált, mert a gyanúsított és védője is tudomásul vette a végzést.