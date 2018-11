Jól sikerült a beugrás: a Széchenyi István Gimnázium diákjai nyerték a versenyt

A pécsi Széchenyi István Gimnázium diákjai most aztán bizonyítottak: tizenkét csapat közül nekik sikerült az első helyet bezsebelniük az országos rendőrségi KriMit Tud-on. A három - mivel, ha nem színészi vénával megáldott - résztvevővel, s felkészítő tanárukkal, Kovács Krisztinával beszélgettünk.





Kupecz Viktória, Kelemen Róbert és Dienes Gábor, a Széchenyi István Gimnázium humán tagozatának végzős diákjai most igazán élvezhetik a sulis mindennapokat. Sorra érkeznek a gratulációk, rájuk szegeződnek a szemek az iskolában.



Idén immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság prevenciós célú vetélkedőjét, a KriMit Tud-ot. A Széchenyi István Gimnázium először vett részt rajta, de egyből a legmagasabb fokozatra lépett.



- Én más helyére ugrottam be, mivel ő lebetegedett. Kovács Krisztina tanárnő kért meg, hogy vállaljam a feladatot. Dráma órán figyelt fel rám, s tetszett neki, hogy jól tudok rögtönözni. Nagyon tetszett az ötlet, így el is vállaltam - vágott bele Viktória, a csapat egyedüli lány tagja.

A két fiú, Gábor és Róbert az elmúlt három évben mindig főszerepet alakított az iskola keretein belül megrendezett színdarabokban, így Kovács Krisztina tanárnő egyből úgy gondolta, ők lennének a legalkalmasabbak erre a feladatra.



Sok felkészülési idejük nem volt, szeptemberben kapták kézhez a pontos kiírást, s október 18-án már sor került az elődöntőre. Egy hónapon keresztül, szabad idejükben - néha órákról elkéredzkedve - készültek bizonyos szituációk begyakorlásával.



A felkészülést tovább nehezítette, hogy a kezdeti fázisban még változtatásokra volt szükség a csapattagokat illetően - betegség, visszalépés miatt.

A régiós elődöntőn négy megye - Baranya, Somogy, Zala s Tolna - tizenkét csapata mérhette össze tehetségét. Az országos döntőn végül a régiók első két helyezettje csapott össze.



A televízióból már jól ismert Beugró című műsor játékszabályainak megfelelően különböző bűnmegelőzéssel kapcsolatos szituációkban kellett a diákoknak tudásuk legjavát adni.

Magabiztossá tesz Mindhárom diák hangsúlyozza, a humán orientáció nagyon erős alapot biztosít a mindennapi életben. Az érettségi és az idegen nyelvek tekintetében is sokat köszönhetnek a humán tagozatnak, hiszen a rendszeres fellépéseknek, félévi vizsgáknak köszönhetően magabiztosabbak, jobban elő tudják adni magukat. Kovács Krisztina tanárnő azt is elárulta, a humán tagozatos diákoknak kiemelkedőbb az érettségije, hisz az évek alatt rengeteg tapasztalatot szereznek, s nem riadnak vissza a nyilvános szereplésektől.

Két játékból állt a vetélkedő, egy szituációs játékból valamint a Ki vagyok én-ből.



- Az elődöntőn nagyon vicces szituációt kaptunk kézhez. Egy barátoddal találkozol a konditeremben, aki az instagram nevű oldalon izomkolosszusokról nézeget képeket, s elhatározza, hogy ő is - különböző illegális szerek, szteroidok segítségével - eléri ezt a formát. Míg az ördögi ént képviselő személy rábeszélni, addig az angyali én lebeszélni próbálta. A játék lényege az volt, hogy pozitív legyen a végkifejlet.



A másik feladat a Ki vagyok én volt, ahol már nehezebb dolguk volt a diákoknak.



- Itt szintén kaptunk egy szituációt, ehhez azonban még hozzájött egy állat-vagy személynév, melyet bele kellett szőni a szituációba. Ez már nehezebb feladat volt, hiszen adott volt egy igencsak komoly jellegű téma - például a kábítószer előállítás - ahol oda nem illő személyekre kellett közben utalásokat tenni, mint Shrek, vagy Lady Gaga.



Az elődöntőn a Széchenyi István Gimnázium csapata maga mögött tudhatta az Árpád Fejedelem Gimnázium valamint a Babits Mihály Gimnázium csapatát is.

- A döntőben már igencsak erős mezőnnyel álltunk szemben. Látszott az ott lévő csapatokon, hogy magas színvonalon játszanak - jelentette ki egyszerre a három diák.



A széles mosolyok alapján egyből kivehető, hogy mindnyájan jól érezték magukat, hisz itt első sorban a szórakozás volt fontos.



- Azért ott volt bennünk a versenyszellem. Ugyanakkor az egész verseny játékosan telt, senki nem ellenfélként tekintett a másikra. Jó buli volt, fergeteges hangulattal - tette hozzá Róbert.



Elmondásuk szerint a zsűriben részt vevő színészek is mérhetetlenül kedvesek s közvetlenek voltak. Novák Péter és Pokorny Lia is sokat segített a csapatoknak, mindenkit meg is dicsértek.



Bármelyik középiskola örülne egy ilyen eredménynek.



- Vannak azért említésre méltó eredményei az iskolának, de országos első helyezés már régen volt. Ez egy komoly verseny volt - függetlenül a játékos hangulattól. Olyan képességeket kellett itt megmutatniuk a diákoknak, ami azért keveseknek adatik meg. Ahhoz, hogy valaki bizonyos szituációkban jól improvizáljon, s jól jöjjön ki abból a szituációból, kell egyfajta alapképesség. Ez bennük meg volt. Csináltam már hasonló dolgot más osztályokkal, nekik nem sikerült. Ehhez hozzájön az is, hogy ők már végzősök, így jóval több tapasztalattal és ismerettel rendelkeznek. - emelte ki Kovács Krisztina, a csapat felkészítő tanára.



- Visszagondolva rengeteget segített az is, hogy mi - a humán-tagozat keretein belül - minden évben fellépünk egy színdarabbal. Ezáltal sokkal könnyebb volt legyőzni a helyzetből adódó stresszt és a lámpalázat is - vágott közbe Gábor.



Nem csak a dicsőséget, de komoly jutalmat is magukénak tudhattak a verseny végén. A díjak közt szerepelt egy egyórás sétahajózás a Dunán, élménykocsikázás, kaptak vásárlási utalványokat - személyenként tizenötezer forint értékben - és koncertjegyeket is.