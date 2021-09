Jobb a fertőzés, mint a vakcina? Aki válaszol: Kemenesi Gábor, pécsi virológus

Jobb a fertőzés, mint a vakcina - tette fel a kérdést Facebook-oldalán Kemenesi Gábor. A pécsi virológus meg is válaszolta saját kérdését: "természetesen nem. Nagyon nem. Egy újabb népszerű tévhit terjed rohamosan, mely szerint a fertőzésen átesni jobb, mert jobb védelmet ad, mint a vakcina. Az állítás önmagában igaz is lehetne, ám rendkívül fontos tényezőket kihagy a képletből: elfelejti az utat, ami az immunitás megszerzéséig vezet."

Nézzük hát miért NEM jobb elkapni a vírust, mint oltással védekezni ellene:



1. A fertőzés kockázatai



A vírusfertőzés során a működőképes, teljes fegyverzettel rendelkező vírust garázdálkodik a szervezetünkben. Eljut a legkülönfélébb helyekre a szervezetben, amelyekben egyelőre ismeretlen vagy csupán részben ismert mechanizmusok révén hosszútávú káros hatásokat fejt ki - kialakíthat hosszú-covid tünetegyüttest is és sok egyéb, szervspecifikus szövődményt. Ráadásul, mostmár a való élet is bizonyítja, hogy komoly kockázattal jár a súlyos megbetegedés vagy akár halálozás szempontjából is - jelenleg a COVID-19 megbetegedés halálozási mutatója 2% körül mozog a világban (100 fertőzött közül 2 meghal - https://ourworldindata.org/grapher/covid-cfr-exemplars).



2. ez egy fertőző betegség

A vírusfertőzés során nem csupán a magunk egészségét kockáztatjuk, de átadhatjuk a vírust másoknak is, ezáltal mások egészségét is veszélybe sodorhatjuk.



3. járvány van

Azzal, hogy elkapjuk a vírust, a világot jelenleg megbénító járvány javára dolgozunk, fenntartjuk a fertőzési láncolatokat és az egészségügy terhelését növeljük, amely rosszabb esetben, gócpontosodva lezárásokhoz és szerteágazó káros társadalmi és gazdasági hatásokhoz vezethet.



Miért van ez, mi a tudományos magyarázat?

A természetes fertőzés során a felső légutak jelentik a belépési kaput. Itt indul a fertőzés, amely az idő előrehaladtával eljut a szervezet legkülönbözőbb részeibe is.

Ez a légúti vírusoknál már ismert, hogy ilyenkor az ún. mukozális és szisztémás immunitás is jól kialakul.

Vakcinával történő fertőzésnél a vírus lényegi részét mutatjuk csupán be a szervezetnek. Ez a koronavírusok esetében legtöbbször a tüskefehérjét jelenti. Ezt bemutatva, biztonságos módon a szervezet megtanulhat védekezni a későbbi betolakodó ellen. Biztonságos, hiszen nem egy teljes potenciállal rendelkező, működőképes vírust engedünk szabadjára. Ez a vakcinák lényege, éppen ez alapján készült minden eddigi vakcina is a történelem során. Ebben az esetben azonban a szisztémás immunitás alakul ki, melyet a jól ismert, vírusellenes IgG megjelenése is jelez.



A lényeg: Még amennyiben későbbi tanulmányok során is azt látjuk, hogy a természetes fertőzés jobb immunitást ad, ne feledjük, hogy a vakcina a természetes fertőzés összes kockázata nélkül vértez fel minket védelemmel - tehát ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy „jobb elkapni a vírust".



Ne játssz a vírussal, élj inkább a vakcinával!