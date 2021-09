Jó ember-díjat kapott Enyedy Ágota Margit

Enyedy Ágota Margit kapta közösségfejlesztő, rászorulókat támogató tevékenységéért az MTI néhai tudósítója, Káplár László emlékére alapított Jó ember-díjat vasárnap Pécsen - közölte a kitüntetésről döntő kuratórium.



A közlemény szerint a díjat és azzal együtt Judit Hagner, Németországban élő magyar szobrász simogató emberi kezet mintázó alkotását a budapesti óvodavezető azzal érdemelte ki, hogy mások megsegítése, támogatása jellemzi az életét.



Rendszeresen gyűjt ruha- és ételadományt, bekapcsolódott az újpesti gyermek és ifjúságsegítő egyesület adománygyűjtésébe, tagja a "Többet főztem" csoportnak, a megmaradt meleg ételek felajánlásával is segít hátrányos helyzetű embereket.



Beszámoltak arról is, hogy lakókörnyezetében Enyedy Ágota Margit szemetet szed, virágot ültet, karácsonyi díszeket helyez ki az ünnep közeledtével.



Munkahelyén is aktív, a kötelező óvodapedagógusi és vezetői feladatai ellátásán túl "Göncölj a Földért!" elnevezéssel ruhagyűjtést indított, kapcsolódott a "Fogadj örökbe egy óvodát!" kezdeményezéshez a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei makkoshotykai óvoda örökbefogadásával és rendszeres támogatásával.



Kiemelték, hogy az óvodavezető a járványhelyzet alatt erején felül igyekezett családokat és a munkatársait segíteni, de részt vett a szülők mozgósításával a "Levente lépteiért" elnevezésű, az SMA-betegségben szenvedő kisfiú kezelésének eléréséért hirdetett adománygyűjtésben is, és a kapcsolódó süteményvásár megszervezését is vállalta. A Jó ember-díjat tizenhatodik alkalommal ítélte oda Káplár László, az MTI 2003-ban, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt baranyai szerkesztőségvezetőjének emlékére, az általa képviselt értékrend megőrzésére létrejött alapítvány.

A díjat minden évben egy olyan ember kapja meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak jót, inspirációt, segítsége ad.