Ismét lelépett Orgona, a rendőrök keresik a baranyai lányt
2025. október 01. szerda 13:52
A pécsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 16 éves lány eltűnése kapcsán.
A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Orsós Evelin Orgona ügyében.
A 16 éves lány augusztus 23-án az engedélyezett kimenőjéről nem érkezett vissza a bogádi lakásotthonba. Tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A lány körülbelül 167 cm magas, szeme barna, haja hosszú, sötétbarna.
Utolsó ismert ruházata: fekete rövidnadrág póló.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!
Orsós Evelin Orgona már nem először tűnt el, korábban azonban szerencsére épségben előkerült.
Forrás: police.hu
