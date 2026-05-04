Hétágra süt majd a nap, már-már strandidő várható kedden
2026. május 04. hétfő 19:30
Az időszak nagy részében többnyire felhőtlen időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyolfelhő jelenhet még az égen, de csapadék kizárt.
Ugyanakkor kedd délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és estefelé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat.
A déli, délkeleti szelet ma többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, sőt kedden viharos lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 13 fok között valószínű, de északnyugaton ennél enyhébb lesz az éjszaka, míg a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő.
A csúcshőmérséklet kedden 23 és 29 fok között alakul.
MTI
