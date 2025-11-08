Haltelepítés miatt horgászati korlátozás jön Külső-Bédán
2025. november 08. szombat 07:01
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a Külső-Béda holtágba november 15-én (szombaton) fogható méretű III. nyaras pontyot fog telepíteni.
A pontyok telepítése miatt a békés halakra horgászati tilalom lép érvénybe 2025. november 15-től november 21-ig.
Ezen időszak alatt csak a ragadozó halakra lehet pergetve horgászni! Békés halakra horgászni 2025. november 22-től (szombat) engedélyezett.
Képünk illusztráció.
Forrás: HEBMESZ
