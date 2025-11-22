Hajnal óta küzd a Biokom a síkosságmentesítéssel, azt mondják, mindent beleadnak
2025. november 22. szombat 15:47
Folyamatosan zajlanak a város területén a hó- és síkosságmentesítési munkálatok Pécsen reggel óta folyamatosan havazik. A BIOKOM NKft. közlése szerint azonnal megkezdték a hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátását. Munkatársaik hajnali 4 órakor indították el az első gépet, azonban a havazás gyors erősödése miatt rövid időn belül már 5 tehergépjárművel végzik a mentesítési munkákat.
Azt írták, "jelenleg is ezzel a kapacitással dolgozunk, és jellemzően lokális mentesítést végzünk: a Belváros kivételével minden városrészben folyamatos a sózás. A Mecsek-oldalban és a Budai városrész egyes területein a lehullott hó mennyisége már indokolttá tette a hótolást is.
A délutáni és esti órákban várható visszahűlés miatt előrejelzéseink szerint szükség lesz a teljes kapacitásunk bevetésére, így estére 9 járművel fogjuk végezni a hó- és síkosságmentesítést valamennyi városrészben.
A gyalogos felületek mentesítése már délelőtt megkezdődött: egy 4 fős csapat lokálisan a Mecsek-oldal problémás buszmegállóit és járdaszakaszait takarította és sózta. A terv szerint délután teljes kapacitással - mintegy 100-110 fővel - folytatjuk a kézi mentesítést a város teljes területén.
A BIOKOM NKft. folyamatosan figyelemmel kíséri a változó időjárási körülményeket, és szükség szerint növeli a beavatkozások intenzitását a közlekedés biztonsága érdekében.
Kérjük a lakosság türelmét és fokozott óvatosságát a közlekedésben!"
Forrás: Biokom Nkft.
