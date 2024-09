Fegyverrel fenyegetőző férfit csuktak le Pécsett

A Pécsi Járásbíróság szerdán elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását egy hónapra fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette, személy ellen, erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított augusztus 26-án, a reggeli órákban Pécsett egy társasház előtti közterületen, az általa vezetett személygépkocsiból kiszállva, fegyverrel fenyegetett meg egy férfit azzal, hogy megöli, majd a kezében tartott gáz-riasztó pisztolyt csőre töltötte - azt a látszatot keltve, hogy az lőfegyver - és azzal célzott lövést adott le a sértettre, aki ez elől a közeli fás, bokros területre menekült.

A cselekménynek egy másik férfi szemtanúja volt.

A gyanúsított a rendőri intézkedés közben a személygépkocsijával menekülni kezdett, ennek során a gáz-riasztó pisztolyt a gépkocsiból kidobta.

A rendőrség még ezen a napon gyanúsítottként hallgatta ki.

2024. augusztus 29. napján, a kora esti órákban a gyanúsított Pécsett, a fenti helyszínen, gépkocsijának lehúzott ablakából, kezében fegyvernek látszó tárgyat tartva megfenyegette a korábbi cselekmény szemtanúját azzal, hogy megöli.

A sértett ezért feljelentette.

2024. szeptember 9. napján, a délutáni órákban a gyanúsított egy forgalmas helyen található nagyáruház parkolójában egy a kezében tartott késsel bántalmazással fenyegetett meg egy férfit és annak kamasz fiát, majd a kezében tartott nagy méretű késsel olyan mozdulatot tett, mintha azt nekik akarná dobni.

A gyanúsított cselekménye kihívóan közösségellenes és erőszakos volt, mely alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A gyanúsított ellen több más büntetőeljárás is folyamatban van, ahol a vádemelés megtörtént, a rendőrség is több más eljárást is folytat vele szemben. Alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményeket követne el.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsított fellebbezett, védőjének - aki nem jelent meg a bíróság ülésén - három nap áll rendelkezésére a fellebbezés bejelentésére, így a határozat nem végleges.