Februrában már az emelt bérüket kapják az orvosok

Ezekben a napokban érkezik meg az orvosok számlájára a megemelt bér; a mostani emelés egy több évig tartó átfogó, jelentős orvosibér-emelési program első állomása - közölte az Emberi Erőforrások Minisztérium közleményben az MTI-vel.

Mint írják: az orvosok bére két év múlva átlagosan két és félszeresére emelkedik. A kormány ezzel a lépésével tovább növeli az orvosok anyagi megbecsülését és átláthatóbb foglalkoztatási és bérezési körülményeket teremt számukra.



A béremelés egyben a hálapénz kivezetésére is megoldást jelent - írták. Januártól egy kezdő rezidens eddigi 255 ezer forintos keresete 481 ezerre emelkedett, 2023-ban pedig már 687 ezer forintra nő. Egy 26 éves jogviszonnyal rendelkező orvos a tavalyi 529 ezer forint helyett ezentúl 1 millió 256 ezer forintot kap, 2023-ban pedig már 1 millió 794 ezer forint lesz a fizetése. A gyakorlati időt figyelembe vevő orvosi béremelés érinti valamennyi alkalmazottként dolgozó orvost, szakorvost, fogorvost, és gyógyszerészt.

A

tárca emlékeztetett, a kormány 2010-től kiemelten kezeli az egészségügyben dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülését, mindezt jól tükrözi, hogy a legnagyobb arányú bérnövekedés ebben az ágazatban zajlott és idén a kormány - elfogadva a Magyar Orvosi Kamara javaslatát- végrehajtja "minden idők legnagyobb orvosibér-emelését".



Kitértek arra, hogy a szakorvosok bére az elmúlt években is emelkedett. 2010-hez képest az egészségügyi béremelésre fordított források összege közel a duplájára nőtt. A nagyobb anyagi megbecsülés is hozzájárult ahhoz, hogy 2010-hez képest mintegy hatezerrel nőtt az itthon dolgozó orvosok száma, ami várhatóan tovább emelkedik a rendezettebb viszonyok megteremtésével.



2021. március 1-jétől ugyanis életbe lép az egészségügyi szolgálati jogviszony, amely újabb jelentős előrelépést jelent az egészségügyi dolgozók megbecsülésében, mert kiszámítható és átlátható foglalkoztatási viszonyokat teremt számukra.



Az orvosok bértáblába való sorolásakor már nemcsak a közszférában, hanem minden olyan egészségügyi jogviszonyban eltöltött időt figyelembe vesznek, amely az orvosok szakmai tapasztalatát gazdagította. Így a külföldön töltött évek is beszámíthatók a közalkalmazotti jogviszony időtartamába, és mindezek együttesen a külföldön dolgozó orvosok számára is ösztönzően hatnak, hogy pályafutásukat Magyarországon folytassák.



Közölték azt is, hogy az orvosok mellett az ápolóknál is jelentős béremelési program zajlik. 2022-re egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja keresni annak, amennyit 2016 előtt keresett. Az elmúlt négy évben minden évben emelkedett az ápolók bére, tavaly kétszer is volt béremelés: 2020. januárjától 14 százalékkal, novembertől pedig újabb 20 százalékkal emelkedett az ápolók bruttó bére.



Az ápolói béremelési program következő állomása 2022. januárjában lesz, amikor további 30 százalékkal emelkedik a bérük.